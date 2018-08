Lazio-Napoli su Dazn, il debutto di Camoranesi al commento tecnico

di Bruno Majorano

Scatta oggi il primo weekend di grande calcio nazionale e internazionale su Dazn: saranno infatti ben 23 gli incontri in esclusiva, tra Serie A, LaLiga e Ligue 1, che verranno trasmessi dalla piattaforma di streaming, live e on demand, da oggi a lunedì. Il calcio di inizio della serie A su Dazn avverrà con il primo big match stagionale, Lazio-Napoli, in programma domani alle 20.30. Per l'occasione, la nuova piattaforma schiererà alcuni tra i propri volti più conosciuti, tra cui il campione del Mondo Mauro German Camoranesi, che affiancherà il telecronista Pierluigi Pardo nel commento. Diletta Leotta e il pallone d'oro Andriy Shevchenko saranno inoltre i protagonisti del prepartita e del postpartita, e proporranno agli spettatori analisi, approfondimenti e statistiche con uno stile fresco e innovativo.

Il resto del pacchetto della prima giornata di Dazn sarà composto dai due match di domenica alle 20.30 Sassuolo-Inter e Udinese-Parma. Tutte le gare saranno visibili tramite la app Dazn utilizzabile tramite smart tv, pc, smatphone e tablet, oltre che dagli abbonati Mediaset Premium e Sky che avranno acquistato con apposite agevolazioni i ticket.

