Nove anni dopo, Carlo Ancelotti torna in Italia e lo fa sulla panchina del Napoli: debutto subito ostico, nella tana della Lazio, all'Olimpico di Roma, nella prima partita della Serie A trasmessa in diretta streaming sulla nuova piattaforma Dazn.



La partenza delle squadre è di studio. Nessun pericolo ma Lazio più intraprendente. Al quarto d'ora la gara è ancora senza sussulti ma il Napoli piano piano prende campo. E infatti al 18’ arriva la prima azione pericolosa della partita. Zielinski sulla destra si accentra e lascia partire un forte tiro a giro che non esce di molto. Al 22’ la Lazio si fa pericolosa, con il contropiede di Immobile, palla a Luis Alberto e tiro fuori. La gara sale di livello, match senza esclusioni di colpi: prima Hysaj impatta male su cross di Callejon dalla destra, poi, un minuto dopo, Immobile fa esplodere l'Olimpico: lancio di Acerbi in profondità, l'attaccante napoletano fa fuori con una finta i tre difensori azzurri e insacca a giro di sinistro.



Il Napoli prova a reagire anche se accusa il colpo. Al 31’ Callejon riesce a sfondare sulla destra ma il suo cross per Milik è deviato, al 35’ Insigne si libera bene sulla sinistra ma è egoista nel momento decisivo e calcia (fuori) invece di servire Milik tutto solo a centro area. L'occasione migliora capita al 39’ sui piedi di Zielinski: botta dai venti metri, deviazione e palla che s'infrange sulla traversa a portiere battuto. Calcio d'angolo, palla arriva ad Albiol, tiro pronto, Strakosha respinge e Milik da due passi ribatte dentro. Pari meritato perchè gli azzurri da qualche minuto stavano aumentando la pressione offensiva.



LAZIO (3-5-1-1)1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 25 Badelj, 21 Milinkovic-Savic, 22 Caceres; 10 Luis Alberto; 17 Immobile.A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 13 Wallace, 15 Bastos, 8 Basta, 32 Cataldi, 14 Durmisi, 66 Jordao, 96 Murgia, 11 Correa, 20 Caicedo, 97 Rossi. All. S. Inzaghi.NAPOLI (4-3-3)27 Karnezis; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 3 Mario Rui; 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.A disposizione: 25 Ospina, 22 Marfella, 2 Malcuit, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 8 Fabian Ruiz, 30 Rog, 42 Diawara, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens. All. Ancelotti.ARBITRO: Banti di Livorno.

