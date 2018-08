Nuovo Napoli, vecchio Insigne: «Seguiamo Ancelotti, ci aiuterà»

Il Napoli vince in casa della Lazio all’esordio in campionato ed il merito è anche suo. Lorenzo Insigne mattatore di serata con il gol che vale la vittoria. «Abbiamo lavorato duro questa estate per arrivare così anche a questa partita. Ma dobbiamo mantenere i piedi per terra perché è solo la prima partita. L’hanno scorso abbiamo dato l’anima ma non è bastato», ha detto ai microfoni di Dazn.



«Siamo rimasti quelli dello scorso anno con qualche nuovo arrivo che ci darà una mano. Ancelotti ha portato le sue idee, ci può dare una grande mano perché lui ha vinto tutto», ha aggiunto. «Vincere il campionato? È sempre il mio sonno, ma quest’anno tutti si sono rinforzati ed è presto per parlarne. Noi la nostra forza l’abbiamo sempre dimostrata, anche stasera. Dovremo farlo anche sabato contro una grande squadra che si è rinforzata, dovremo dare il massimo».

