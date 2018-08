La prima volta di Carlo Ancelotti. Il nuovo allenatore del Napoli, da martedì a lavoro a Castel Volturno, incontra la stampa nel rinovato centro tecnico azzurro a poche ore dall’esordio ufficiale in stagione. Quella contro la Lazio di domani sera all’Olimpico non sarà solo la prima partita di campionato, ma anche l’occasione a disposizione degli azzurri per poter allontanare ombre e critiche dopo una fase di preparazione estiva non sempre brillante. Dopo le fatiche di Dimaro, infatti, la squadra ha portato a casa un solo successo internazionale contro il Borussia Dortmund, risultando sconfitta nelle altre due amichevoli di lusso contro Liverpool e Wolfsburg.



A fare da ponte c’è poi il calciomercato estivo che a Napoli ha portato, per ultimo, anche David Ospina. Il portiere colombiano è l’ultimo tassello di un’estate che ha visto arrivare sei nuovi elementi pronti a rinforzare la rosa a disposizione di Ancelotti. Contro la Lazio, però, non si preannunciano troppe novità: il neo allenatore azzurro potrebbe ripartire dalle certezze degli ultimi anni e rilanciare in campo quel 4-3-3 che è stato fortuna del Napoli nel triennio di Sarri.



«Sono molto emozionato perché torno in Italia dopo nove anni. Tante cose sono cambiate. Ma sono contento di essere qui. Purtroppo in questa vigilia siamo stati funestati dalla disgrazia di Genova che ha toccato il morale di tutti», le prime parole di Re Carlo. «Spero che la giusta quadratura ci sia già da domani. La squadra ha dato segnali importanti in allenamento in questi giorni. Non tutte le gare amichevoli sono andate bene ma sono le difficoltà di quando provi a cambiare qualcosa. Questa squadra ha fatto benissimo negli ultimi anni, cambiare è complicato. Comunque non faremo stravolgimenti, si è intuito dalle prime gare. Mi auguro di poter fare domani una partita di alto livello. La formazione? Ho ancora qualche dubbio, ma è una cosa positiva. Vedo un gruppo in cui tanti giocatori meriterebbero di giocare. Il sistema però non cambierà, cambierà l'interpretazione del 4-3-3, dipenderà dalla partita. Nell'ultima gara è mancato un po' di equilibrio e abbiamo lavorato su quello».



L'obiettivo è essere competitivi: in campionato, in Champions League e in Coppa Italia. «Non ci si stanca mai di vincere - continua Ancelotti - Faccio parte di quella categoria di uomini che ricorda più le vittorie delle delusioni. ​Quello che mi darebbe soddisfazione è far rendere al meglio il mio gruppo. I calciatori hanno già fatto molto bene, ma credo possano fare ancora meglio. Vogliamo essere competitivi su tutti e tre i fronti quest'anno: campionato, Champions League e Coppa Italia. Napoli è una città particolare con una tifoseria che aspetta da molto tempo di festeggiare qualcosa e noi siamo qui per questo. Speriamo di dare soddisfazione ai napoletani. Essere al Sud? Ho scelto Napoli anche per questo, per vivere una realtà completamente diversa dagli ultimi anni. Passo dalla calma di Londra e Parigi all'entusiasmo di questa piazza».



Nessun dubbio sul mercato: «Non c'era l'esigenza di stravolgere il gruppo perché è già competitivo così. De Laurentiis ha esaudito i miei desideri perché non ha venduto i pezzi pregiati. Ho avuto una conferma diretta di quello che pensavo. Non ci sono giocatori top dal punto di vista individuale, ma un gruppo sano che ha saputo combinarsi molto bene grazie al lavoro fatto». Resta il rimpianto per il mancato acquisto di un centravanti? «No, che sia Milik o Mertens la punta centrale giocheremo con gli stessi movimenti, anche se hanno caratteristiche diverse e potranno agire diversamente in area di rigore». Contento che finisca il mercato? «Ma tanto il mercato non finisce mai, oggi si chiude quello estivo e comincia anche quello invernale...»

