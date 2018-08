Lazio-Napoli, partenza col botto: ecco il piano sicurezza per i tifosi

Messe a punto le misure di sicurezza per l'incontro di calcio Lazio- Napoli di domani alle 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. Il dispositivo è stato messo a punto dal Tavolo Tecnico svoltosi in Questura e presieduto dal Capo di Gabinetto Alfredo Matteucci. Sono attesi 35mila spettatori mentre per il settore ospiti risultano venduti 1.100 tagliandi. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18.30. I sostenitori del Napoli, che giungeranno nella Capitale per assistere all'incontro di calcio, dovranno parcheggiare le proprie autovetture in Piazzale Clodio. I tifosi partenopei che viaggeranno a bordo di pullman e minivan, dopo le operazioni di controllo presso i caselli autostradali, saranno scortati in sicurezza presso l'area di parcheggio di Lungotevere della Vittoria, limitrofa lo Stadio Olimpico e a loro riservata, secondo le direttive del Dirigente dei servizi di Ordine Pubblico, dove una volta scesi, potranno raggiungere il settore di competenza.



I tifosi del Napoli in arrivo nella Capitale con pullman, minivan e mezzi propri sono invitati ad utilizzare il seguente itinerario: Gra - uscita Aurelia direzione centro - Piazza San Giovanni Battista del la Salle - Piazza Irnerio - Via Baldo degli Ubaldi - Via Angelo Emo - Via Candia - Via Leone IV - Via della Giuliana - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio (parcheggio auto) - Viale Mazzini - Viale Angelico - Piazzale Maresciallo Giardino - Lungotevere della Vittoria (parcheggio pullman e minivan). Le modalità per l'acquisto dei permessi di sosta e circolazione per i bus turistici in ingresso a Roma sono indicate nel link: https://romamobilita.it/it/servizi/pullman-turistici.

