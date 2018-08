Napoli, tutto l'orgoglio di Hamsik: «Ancora una vittoria del gruppo»

next

La prima nel nuovo ruolo è andata bene per Marek Hamsik, regista di un Napoli che sbanca ancora l'Olimpico e porta a casa tre punti importantissimi battendo la Lazio. «Abbiamo fatto una grande partita, è stata la vittoria del cuore», ha commentato il capitano slovacco dal suo sito ufficiale. Per lui, un'ora abbondante in campo nei panni di leader della mediana napoletana.



L'inizio non era stato dei più convincenti, ma poi il Napoli ha saputo ribaltare lo svantaggio. «Abbiamo subito un brutto gol, ma poi abbiamo avuto una grande reazione dominando la partita. All'intervallo ci siamo messi a posto, c'è stata una grande risposta e abbiamo vinto la gara grazie ad un gol di Insigne. È stata la vittoria del collettivo, ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo», ha concluso.

