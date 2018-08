Da Milik a Koulibaly e Younes, il Napoli social brinda al successo

di Delia Paciello

Buona la prima, e gli azzurri condividono subito il loro entusiasmo sul web. «Vittoria sofferta ma meritata», esclama Koulibaly su Twitter alla fine del complicato match all’Olimpico, contento di aver portato a casa i primi tre punti a disposizione. Lo stesso Ancelotti segue l’onda del cinguettio sui social e si dice felice per il successo contro la Lazio: «È emozionante tornare in Italia e vincere la prima partita», scrive l’allenatore.



Anche Milik, con la voce tremolante di emozioni durante l’intervista nel post gara, si mostra carico dopo la buona prestazione e pronto per offrirne delle nuove sempre migliori: «Buono il rendimento per questa prima partita. Felice per la vittoria e per il gol, adesso concentriamoci per il prossimo match», annuncia tramite Instagram. E torna a parlare Younes, che intanto continua la riabilitazione e segue con accanimento i risultati della sua nuova squadra: «Bravo Napoli, l’inizio non poteva essere migliore. Mi incoraggia ancora di più e non vedo l’ora di tornare in campo», fa sapere tramite i social.



Filtra dunque ottimismo da questo Napoli, deciso a dare soddisfazioni ai suoi tifosi ancora preoccupati per un mercato sotto le aspettative. Ma arrivano i primi segni di speranza dopo una vittoria ricca di insidie contro una signora squadra che non perdeva una partita interna all’esordio stagionale di Serie A dal 2002/2003. Eppure i numeri sono tutti dalla parte del Napoli: 65% di possesso palla, 86% di passaggi riusciti contro l’80% della Lazio e 81% riusciti nella metà campo avversaria mentre i biancocelesti sembravano un po’ più impacciati davanti al pressing azzurro, chiudendo solo il 68% di passaggi nei pressi della porta di Karnezis. Dati che fanno certamente gioire i napoletani e che caricano il gruppo, pronto a regalare tante nuove emozioni.

