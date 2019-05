Lazzari, la Spal fissa il prezzo: «Napoli, vale almeno 25 milioni»

Sarà faccia a faccia la prossima domenica in una partita che vorrà dire poco per entrambe, ma Spal e Napoli potrebbero incontrarsi anche sul mercato quest'estate. Oggetto del desiderio azzurro è l'esterno Manuel Lazzari, che sembrerebbe fare al caso degli azzurri. «Ha dimostrato di essere pronto per spiccare il volo verso una grande squadra. Il Napoli lo è ed è interessato da tempo al calciatore».



Simone Colombarini, presidente della Spal, non nasconde gli interessi azzurri già manifestati nella scorsa finestra di mercato. «A gennaio gli azzurri hanno provato a prenderlo, ma abbiamo deciso di non privarcene», ha confermato. «Il prezzo? I soldi si chiedono quando ci sono delle trattative vere, ma 20-25 milioni li vale. Il Napoli non è il solo club sul calciatore». Nella squadra di Ferrara, anche un altro elemento che sembrava piacere a Giuntoli. «Fares è un classe 1996, ha grandi qualità, spero possa restare ancora un altro anno con noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA