La festa di Insigne, 50 gol in A: «Ancelotti mi ha dato fiducia»

«Non sono andato troppo bene nelle ultime partite, ci tenevo a dare il massimo stasera. Il gol mi fa felice, ma soprattutto mi fa felice la vittoria finale. Siamo un grande gruppo, siamo uniti anche nelle gare che non vinciamo. Ora testa bassa e pensiamo a martedi». Così Lorenzo Insigne, protagonista assoluto questa sera con il cinquantesimo gol della sua carriera in Serie A.



La Fiorentina resta una delle vittime preferite di Lorenzo. Il napoletano ha segnato quattro gol nelle ultime sei sfide contro i viola. «Stanchezza? Un po’ il viaggio lungo si fa sentire anche se non ho giocato la seconda gara con la nazionale. Volevo rifiatare per essere pronto martedi, ma non sono stanco», ha detto a Sky Sport. «Le critiche ci stanno, abbiamo perso una gara, il tifoso è così. Ma ci sono sempre vicini e cerchiamo di ripagarli quando andiamo in campo. Dopo la sconfitta a Genova, Ancelotti mi ha dato di nuovo fiducia facendomi partire titolare».

