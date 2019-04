Le magie di Gaetano non bastano: crollo Napoli, a Torino è 5-2

Il Napoli di Baronio è bello a metà, tiene alla grande per 45 minuti sul campo del Torino e poi si scioglie al sole nella seconda parte di gara nel recupero del 24° turno del campionato Primavera. Che sarebbe stata difficile lo si era già capito in avvio: i padroni di casa, terzi in classifica, erano già avanti con il gol di Rauti dopo 4', rete a cui gli azzurrini avevano però risposto prontamente.



Una risposta che arriva, come sempre, dai piedi di Gianluca Gaetano: il capitano si inventa una punizione incredibile al 13' e ristabilisce l'equilibrio, crollato nuovamente cinque minuti più tardi quando la difesa azzurra prende l'imbarcata sul lato destro del campo e permette a Petrungaro di segnare il raddoppio granata. Nessun problema per Gaetano che si accende guadagnandosi una nuova punizione dal limite e batte ancora il portiere di casa con una traettoria incredibile.



Gli applausi a scena aperta per il talento napoletano finiscono come finisce il Napoli all'intervallo. In apertura di ripresa il Toro va in gol con De Angelis e Kone nel giro di due minuti e mette la parola fine all'incontro. Il pokerissimo arriverà ad un passo dal novantesimo con la doppietta di Rauti. Per gli azzurrini di Baronio un sogno spezzato e una classifica che ora preoccupa: prossimo appuntamento a Bergamo contro la capolista Atalanta, ma bisognerà guardarsi le spalle con cinque punti di distacco dalla zona playout da conservare negli ultimi cinque turni della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA