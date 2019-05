Verdi, il suo futuro si decide a giorni costato 25 milioni ha fatto solo 5 gol

di Bruno Majorano

Più che una stagione, quello di Simone Verdi è stato un piccolo calvario. Da quando è arrivato a Napoli, infatti, non è mai riuscito a trovare quella continuità che invece lo aveva accompagnato durante l'avventura a Bologna. Lì si è messo in mostra, qui avrebbe voluto consacrarsi. Nulla di tutto questo, però, perché in questa sua prima stagione con la maglia del Napoli ha collezionato appena 20 presenze in serie A, 1 in Champions e 1 in Europa League. Il tutto condito da soli 3 assist e 3 centri in campionato e 1 in Euroleague contro lo Zurigo al San Paolo. Poi poco o nulla, per un mix che a tre giornate dalla fine della stagione lo pone seriamente nella lista di quelli che a luglio potrebbero fare la valigia.



