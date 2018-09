Le rose più costose: domina il City, Napoli 17esimo davanti alla Roma

«Il nostro monte ingaggi è salito di trenta milioni, come facciamo a coprirne le spese?» Così Aurelio De Laurentiis ha giustificato in Tv l'innalzamento dei prezzi dei biglietti del San Paolo in occasione dell'ultima gara interna con la Fiorentina, un discorso a cui fa seguito anche l'ultimo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) sul valore complessivo delle rose dei maggiori campionati europei, il costo sostenuto dalle società per assemblare le squadre più forti del continente.



Al primo posto, ovviamente, il Manchester City di Guardiola e, soprattutto, degli sceicchi, con un valore di quasi un miliardo di euro, seguito a ruota dal Paris Saint Germain (788 milioni) prossimo avversario in Champions del Napoli di Carlo Ancelotti. A chiudere il podio ci pensa il Manchester United (786), mentre la prima italiana è la Juventus settima in classifica con 532 milioni di euro.



Dentro la Top20 anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri valgono, secondo il Cies, una spesa di 296 milioni di euro, uno in più della Roma, alle spalle dei napoletani in classifica. Il Chelsea di Sarri è sesto con 673 milioni, mentre davanti al Napoli ci finiscono anche le due milanesi. L'Inter, al tredicesimo posto, vale 339 milioni, mentre il Milan, sedicesimo in classifica, si ferma a 302 milioni.











