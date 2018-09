Le spese di re Carlo Ancelotti: 940 milioni negli ultimi dieci anni

di Pino Taormina

I più vincenti, ovviamente, sono quelli che hanno fatto spendere di più. Questione di fatturati, si sa, e nessuno ci resti male: la classifica dei punti è molto spesso legata alla classifica degli euro sborsati nel costo delle campagne acquisti da parte dei singoli allenatori. Che ne sarebbe del tiki taka di Pep Guardiola senza i 1,15 miliardi fatti sborsare prima al Barcellona, poi al Bayern e infine al Manchester City? È l’allenatore più «coccolato» dal proprio club. Pensate, ben 23 dei suoi più costosi acquisti sono stati pagati oltre i 24 milioni di euro. In cima a tutti c’è Ibrahimovic: quando era al Barcellona, lo prese dall’Inter per 69,5 milioni. Poi uno dietro l’altro Mahrez, Laporte, Mendy, Stones. Alle sua spalle, staccato di poco, e chissà quale amarezza, c’è lo Special One: 58 giocatori presi da Mourinho dai tempi dell’Inter fino a questa estate al Manchester United per un totale di 1,13 miliardi di euro. Due anni fa ha fatto spendere per Pogba 105 milioni di euro, ma negli ultimi due anni allo United non hanno badato a spese per non fargli mettere il muso: presi Lukaku (87 milioni) Fred (59), Matic (44).



LEADER ITALIANO

Al terzo posto, ecco il primo degli italiani: Massimiliano Allegri che supera la soglia del miliardo speso per i suoi mercati. La Juve è tutt’altro che avara, anzi: Ronaldo, 118 milioni; Higuain 90; Cancelo 40,4; Dybala 40; Bernardeschi 40 e così via. Diceva Totò che alla fine è la somma che fa il totale.



ECCO RE CARLO

Insomma, la leadership italiana passa anche per queste cifre. Dietro il cileno Manuel Pellegrini, c’è Carletto Ancelotti che è a un passo dal miliardo speso per gli acquisti: si è fermato a 935,75 mln, al quinto posto. Però, a dir il vero, denaro ben speso visto la bacheca. Il giocatore che è arrivato alla sua corte pagato di più è stato Bale, che il Real ha pagato al Tottenham ben 101 milioni di euro. Era nell’estate del 2013. L’anno dopo un altro colpo «galactico», ovvero James Rodriguez: 75 milioni al Monaco; nel 2011 , quando Carletto era King Carlo ed era al Chelsea, per Torres fece sborsare 58,8 milioni di euro nelle casse del Liverpool. L’estate scorsa, per Tolisso, il Bayern pagò al Lione 41,5 milioni. Il colpo più costoso della prima estate napoletana è stato Fabian Ruiz: 30 milioni di euro al Betis Siviglia. Che ha pure contribuito ad arricchire il Napoli: nel 2012 era lui il tecnico del Psg che decise di prendere Lavezzi per il 28,5 milioni.



BOOM KLOPP

Gli altri italiani? Roberto Mancini è settimo con 637,19 mln, Antonio Conte ottavo con 636,58 milioni. In grande ascesa è Jürgen Klopp: 622,78 milioni spesi, ma di questi circa 500 milioni negli ultimi tre anni al Liverpool per prendere i vari van Dijk. Alisson, Keita, Fabibho e Salah.



© RIPRODUZIONE RISERVATA