Napoli, la calma di Llorente: il bomber che esce dalle nebbie

di Marco Ciriello

Il progresso avviene sui confini, ed è lì che gioca Fernando Llorente: nei pressi del gol. Per questo nelle ultime tre partite è stato pesante. Il suo calcio, come ripete da anni, è «Sacrificio, pasión y mucho amor», un terreno comune che non ha bisogno di essere tradotto. A vederlo nelle ultime tre partite: Sampdoria, Liverpool e Lecce, entrare e condizionare il risultato sembra il fortunato biglietto di una riffa, in realtà è solo la «normalità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO