Napoli, tre forfait verso Lecce: a casa Allan, Manolas e Younes

Il Napoli a Lecce senza due titolarissimi. Allan e Manolas non saranno a disposizione di Ancelotti per la trasferta del quarto turno di campionato, come si legge dal sito ufficiale.



Affaticamento muscolare per il difensore greco così come per Younes, altro assente del match. Attacco influenzale invece per Allan che già ieri era rimasto fuori dai convocati del Brasile.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Karnezis, Meret, Ospina

Koulibaly, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Mario Rui, Ghoulam

Zielinski, Gaetano, Elmas, Fabián

Callejón, Insigne, Mertens, Milik, Lozano, Llorente

