Napoli, scocca l'ora di Milik: «Sono pronto», in campo a Lecce

Cinque partite in 15 giorni esatti. Il tour del force che aspetta il Napoli costringe Ancelotti a far scattare il turn over totale per lanciare la sida a Juventus e Inter in campionato e ipotecare in fretta la qualificazione in Champions League. Passata la sbornia del successo sul Liverpool, il Napoli è concentratissimo sulla sfida in caasa del Lecce, dove già si aspettano i primi cambi: la rosa è praticamente al completo, con il solo Tonelli che oggi si è allenato a parte e quindi il tecnico punterà su chi ha giocato meno a partire da Arek Milik. Il polacco l'ha annunciato sui social: «Sono pronto», ha scritto con una sua foto che mostra il pollice in alto. Il problema muscolare è passato e l'attaccante vuole tornare al centro dell'attacco facendo riposare Mertens, gioiosamente in gol 4 volte finora ma anche spremuto.



Milik non ha ancora giocato finora: l'ultima apparizione risale alle amichevoli estive in cui non ha brillato, ma a Lecce vuole la sua chance, anche per permettere ai suoi agenti di riprendere con maggior impatto la trattativa per il rinnovo del contratto. Ancelotti sembra incline a puntare su di lui, magari schierando Lozano seconda punta. Una soluzione inedita in partita ma che va provata.



Ma i cambi riguarderanno anche gli atri reparti a cominciare dalla difesa, dove potrebbe riposare Mario Rui, ormai dominatore della fascia sinistra come dimostrato nella prova perfetta contro il Liverpool, dove ha neutralizzato Salah e premuto con incisività in attacco: «Martedì -ha detto oggi - abbiamo battuto i migliori al mondo in questo momento ma dobbiamo però riconfermarci già domenica contro il Lecce, è una squadra difficile, hanno vinto a Torino meritatamente e abbiamo analizzato la partita anche contro l'Inter, pure lì hanno provato a giocare. Sarà una gara difficile, non dovremo pensare che è una neopromossa». Il portoghese potrebbe lasciare spazio a Ghoulam, da cui il Napoli si aspetta forti segnali di risveglio atletico, mentre a destra potrebbe agire Malcuit per far rifiatare Di Lorenzo. Chances al centro della difesa per Maksimovic, di fianco a Koulibaly, anche se Manolas è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, mentre a centrocampo potrebbe rifiatare Allan.



Il ciclo che parte domenica è abbordabile e Ancelotti potrà sfruttare al meglio la rosa: Lecce, Cagliari, Brescia e Torino, con di mezzo il Genk. Il Napoli sogna il filotto e vuole farlo con il sostegno del suo pubblico, per questo da oggi sono stati messi in vendita gli abbonamenti per le 18 partite rimanenti in casa a un prezzo ulteriormente ridotto: l'effetto Liverpool può ingrossare la folla di chi sosterrà il Napoli tutto l'anno.

