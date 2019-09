Altro che sazi dopo Liverpool: dal Napoli un match tutto cazzimma

di Anna Trieste

Dopo la vittoria col Liverpool in Champions i festeggiamenti dei giovani azzurri devono essere durati parecchio sennò non si spiega perché, a meno di 24 ore dal match con il Lecce, il patron De Laurentiis ha sentito il bisogno di invitare tutti - via Twitter - a mantenere alta la concentrazione e la rabbia agonistica. E gli uomini di Ancelotti gli hanno dato lo schiaffo morale perché nella trasferta salentina non solo c'è stata la rabbia agonistica ma addirittura una vera e propria esplosione di cazzimma. Va detto che il Lecce se l'è meritata perché non è che scende in campo per fare la vittima sacrificale delle big di passaggio in Salento ma va pure sottolineato che quello che si è visto sul campo è stato un vero e proprio esame di maturità.



A passarlo a pieni voti tutti i cosiddetti panchinari: Ghoulam, Maksimovic, Elmas e Malcuit hanno dimostrato che quando il dovere chiama loro rispondono e rispondono pure bene. A passarlo un po' meno bene Ospina che con i classici cinque minuti di pazzaria macchia una partita tutto sommato sufficiente. Si diploma a pieni voti invece Fabian che sia pur in posizione differente rispetto a quella solita da regista ingarra nella porta dei salentini uno dei gol più belli del campionato fin qui: sinistro al volo da fuori area e portiere avversario ancora stupediato dal sibilo del pallone schiantatosi alle sue spalle. Esame superato pure per Insigne. Non tanto per la prestazione in sé quanto per il fatto che dopo aver sbagliato un rigore ne ha segnato un altro. Direttamente laurea honoris causa in napoletanità invece per Llorente: doppietta e rigore procurato. Oh, era dai tempi dei Borbone che non si vedeva a Napoli un Ferdinando così sfacciato!

