Napoli a Lecce con il turnover: cinque cambi, torna Zielinski

di Roberto Ventre

A Lecce sarà turnover: cambi in tutti i reparti, cinque le novità rispetto al Napoli di Champions League contro il Liverpool. Ancelotti partirà con le rotazioni in vista delle prossime tre partite di campionato che si giocheranno in una settimana, cinque in quindici giorni tenendo presente poi le trasferte degli azzurri in Champions League contro il Genk e in campionato a Torino contro i granata di Mazzarri. Ipotesi ovviamente perché il tecnico del Napoli oggi e domani entrerà più nel merito delle scelte sulla formazione da schierare domenica pomeriggio contro il Lecce. In linea generale lo staff tecnico tiene presente il minutaggio degli azzurri dall'inizio della stagione e la condizione del momento, questi i criteri alla base delle scelte.



