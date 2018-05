Fabio Parisi, intermediario in Italia per Bernd Leno, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci stiamo lavorando per portarlo al Napoli, ci sono particolari da limare, da definire. C'è una trattativa in corso, inutile negare che sia uno dei primi obiettivi del Napoli. Non è una cosa che si risolverà nel giro di 24 ore, ma non ci vorrà neanche tantissimo tempo. La volontà sarebbe quella di chiudere tutto prima del Mondiale, visto che è stato preconvocato dalla Germania. Clausola? Esiste nel contratto di Leno ed è pari a 28 milioni di euro, ma c'è una possibilità per trattare, ci si può lavorare sopra. Sono sempre ottimista, ma per natura. La proprietà del Napoli lo stima, così come tutti. Bisogna lavorarci sopra, ma visto che siamo tutti persone serie le possibilità che si risolvano positivamente le trattative ci sono. Rui Patricio? Non arriveranno entrambi, uno è l'alternativa dell'altro».

