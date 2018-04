Leno-Napoli, affare sfumato: «Il portiere ha scelto un altro club»

di Delia Paciello

Sfuma l’affare Leno per il Napoli. Dalla Germania ne sono certi: secondo Bild il portiere tedesco è pronto a lasciare il Bayer Leverkusen ma avrebbe scelto un’altra destinazione. L'estremo difensore era in cima alla lista di Giuntoli per il dopo Reina, con lo spagnolo che ha già firmato con il Milan; ma ora gli azzurri dovranno concentrarsi su altri obiettivi: secondo i tedeschi, infatti, la clausola rescissoria del classe ‘92, che si aggira sui 20 milioni di euro e attivabile fino al 30 aprile, sarà pagata dall’Atletico Madrid.



Il club spagnolo infatti avrebbe dato un colpo di acceleratore nella trattativa, superando il Napoli. Ci sarebbe già un accordo fra le parti, con Simeone pronto ad abbracciare Leno visto il sempre più vicino addio di Oblak.



Il Napoli dovrà quindi spostarsi sugli altri nomi presenti sul taccuino: tanti i profili seguiti finora dal diesse azzurro, da Perin a Rui Patricio, passando per Meret. E tra questi potrebbe arrivare l’erede di Pepe Reina.

