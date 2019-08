Lille, comincia la trattativa Ounas In Francia: «È il sostituto di Pépé»

Con Nicolas Pépé che aspetta solo la presentazione ufficiale con la maglia dell'Arsenal, il Lille già pensa ai papabili sostituti dell'ivoriano e nella lunga lista dei francesi sembra esserci ormai il nome di Adam Ounas al primo posto. Secondo quanto riportato da France Football, il club transalpino ha scelto l'algerino del Napoli come sostituto dell'ivoriano ormai passato in Premier League.



Il club azzurro lo valuta almeno 20 milioni, cifra che sicuramente non spaventa il Lille che ha appena venduto Pépé a circa 80 milioni ai Gunners. Sarebbero anche già cominciati i primi approcci tra i club che ormai si conoscono bene dopo le ultime vicende di mercato. Su Ounas, fresco vincitore della Coppa d'Africa con l'Algeria, anche il Marsiglia, che parte perù più defilato nella corsa all'esterno azzurro.

