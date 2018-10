Dal Liverpool l'avviso ai propri tifosi: «A Napoli non indossate i nostri colori»

Tra i tifosi di Napoli e Liverpool non corre buon sangue, gli ultimi incontri ravvicinati lo hanno confermato e in città è già scattato l'allarme per le forze dell'ordine in vista dell'arrivo dei supporters inglesi, attesi in Italia proprio in queste ore. Per evitare incidenti, il sito ufficiale dei Reds ha provato a dare qualche indicazione ai propri tifosi.



«Non usate la metropolitana o i bus da soli in qualsiasi circostanza, evitate di camminare in strada da soli e, in ogni caso, di vestire maglie, sciarpe e i nostri colori», si legge dall'avviso. In favore dei tifosi inglesi sarà messo a disposizione un servizio di navette dal centro di Napoli, zona Piazza Municipio, verso lo stadio San Paolo, per consentire un regolare deflusso ed evitare qualsiasi contatto tra le due diverse tifoserie all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.



«Stiamo lavorando da tempo alla pianificazione di questo evento che richiamerà tanti tifosi dall’Inghilterra. Ci saranno oltre un migliaio di tifosi. Presidieremo i luoghi della movida, questo è un aspetto a cui diamo priorità. Ci saranno divieti relativi alla vendita di alcool da dopo una certa ora nelle aeree più sensibili della città», ha spiegato ieri il Questore Antonio De Iesu ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Più che con la tifoseria inglese, ci sono stati problemi con la polizia inglese da parte dei tifosi napoletani in passato, quando le due squadre si sfidarono in Europa League qualche anno fa».









© RIPRODUZIONE RISERVATA