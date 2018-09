Primo ko per il Liverpool (con Sarri), Psg e Stella Rossa passeggiano

Turno infrasettimanale anche per le avversarie europee del Napoli, prima di un weekend che sarà porta sul secondo turno di Champions League. Vince in scioltezza il Paris Saint Germain che ringrazia una doppietta di Cavani e supera agilmente il Reims conquistando la settima vittoria in altrettante gare di Ligue 1. Il 4-1 finale è firmato anche dalle reti di Neymar e Meunier, coi parigini che tengono la testa della vetta già ad 8 punti di distacco dal Lione secondo. Cinque sono invece i punti che distanziano la Stella Rossa di Belgrado dal Radnicki. La squadra di Milojević supera per 3-0 in trasferta il Napredak nel recupero del quinto turno e allunga al primo posto in classifica.



Si ferma la Premier League, ma non il calcio inglese. Nel mercoledì pallonaio andava, infatti, in scena la Carabao Cup che vedeva protagonista il Liverpool di Jurgen Klopp, prossimo avversario Champions del Napoli di Ancelotti. I Reds, in vantaggio contro il Chelsea grazie a Sturridge, si sono visti rimontare dalla squadra di Maurizio Sarri nei dieci minuti finali. Incredibile il gol con cui Hazard ha siglato il ribaltone nel finale costringendo il Liverpool all’eliminazione.

