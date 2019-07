Liverpool-Napoli live dalle 18: fuori Gaetano, c'è Callejon in regia

È tempo di fare sul serio. Dopo le prime tre amichevoli nel ritiro di Dimaro, il Napoli apre la sua tournee in Europa con la sfida al Liverpool campione in carica. E con una sorpresa: dopo un precampionato sempre da titolare, il 19enne Gaetano torna in panchina e cede il posto in mezzo al campo a Callejon.



ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI



LIVERPOOL (4-3-3)

Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Oxlade-Chamberlain, Origi, Wijnaldum.

A disposizione: Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg. All. Klopp



NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.

A disposizione: Karnezis, Chiriches, Tonelli, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Gaetano, Younes, Tutino. All. Ancelotti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA