Napoli, Ancelotti allontana Icardi: «Penso a Milik che ha fatto gol»

«È stato un bel Napoli, forse inaspettato in parte, ma in una bella partita». Carlo Ancelotti si coccola gli azzurri dopo lo scoppiettante 3-0 al Liverpool, prima tappa del tour internazionale. «Cominciamo a prendere il ritmo e la giusta forma, abbiamo giocato in modo intelligente ed ordinato in ogni reparto. Vogliamo essere protagonisti e migliorare quanto fatto nell’ultima stagione, ma non ci esaltiamo così come non dovevamo deprimerci dopo il 5-0 subito un anno fa».



Mattatore del match Lorenzo Insigne. «Stasera è stato quello visto anche lo scorso anno nella prima parte», ha confessato Ancelotti a Sky Sport. «Se resta questo, è fondamentale per noi. Callejon ha una applicazione maniacale quando va in campo, ha provato a fare il mediano per 15 minuti ma sembrava già lo facesse da anni».



Nella testa di tutti anche il mercato: «C’è la volontà da parte di tutti di fare un gran colpo, in primis della società. Abbiamo molte possibilità, vediamo quale sarà quella giusta. Deluso per Pépé? Il mercato è ancora lungo, se ci saranno opportunità le coglieremo. Icardi è dell’Inter, io penso a Milik che ha segnato o a Mertens che ha fatto una partita super».

© RIPRODUZIONE RISERVATA