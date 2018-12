Liverpool, il muro rosso della Kop e il doppio filo con il re Klopp

di Bruno Majorano

Ci sono sei lettere dell’alfabeto che messe insieme nella lingua inglese formano una parola che racchiude un significato magico. Anfield è molto più di un semplice stadio. È un insieme di emozioni, odori, umori e suoni più unici che rari. Un qualcosa che se non si vive non si può spiegare, e se lo vivi (anche solo una volta) lo ricorderai per sempre. Quella che oggi è la casa del Liverpool, fu costruita nel 1884 dai sostenitori dell’Everton, l’altra squadra della città ed eterna rivale dei Reds. I Toffeess - si chiamano così i sostenitori dell’Everton per via di un un negozio di dolciumi vicino allo stadio il Mother Noblett's Toffee Shop che restava aperto anche durante i giorni delle partite - poi hanno trasferito la loro casa a poco meno di 2 chilometri da Anfield, ovvero in quel Goodison Park sorge giusto al di là dello Stantley Park, il parco naturale che divide i due impianti.



La magia di Anfield, però, è racchiusa nella sua curva caldissima: la Kop. Prende il nome di una collina del Natal, luogo dell’omonima battaglia della seconda guerra anglo-boera. Vi morirono parecchi soldati britannici, molti dei quali di Liverpool. Per questo nel 1906 venne chiamata così. Capace negli anni d’oro di contenere anche 28mila persone, la sua capacità fu ridotta a soli 12.500 spettatori nel 1994, con l’introduzione dei posti numerati e a sedere. Dalle gradinate della Kop si solleva prima di ogni partita il celebre inno del Liverpool “You’ll never walk alone”. Si tratta di una canzone scritta dagli americani Rodgers e Hammerstein per il musical del 1945 “Carousel”. Eseguita, tra gli altri, da Frank Sinatra, Elvis Presley e Doris Day, divenne famosa a Liverpool grazie al gruppo locale Gerry and the Pacemakers. I primi a cantarla in uno stadio furono i tifosi Reds. Tommy Smith racconta nel suo libro “Anfield Iron” che nel 1963 il leader dei Pacemakers, Gerry Marsden, presentò Bill Shankly (allenatore del Liverpool) al pubblico cantando quel brano, da loro ancora non pubblicato. Shankly ne fu molto colpito e lo stesso Marsden raccontò anche che ad Anfield avevano l’abitudine di presentare le canzoni della hit parade settimanale prima del match, dal decimo al primo posto. La canzone fu a lungo prima e la tradizione che continuò anche quando “You’ll never walk alone” uscì dai primi dieci.

