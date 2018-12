Liverpool, l'invasione dei napoletani: strade presidiate dalla polizia

di Roberto Ventre

Inviato a Liverpool



Tremila napoletani stasera ad Anfield Road. L'arrivo dei gruppi che partono da Napoli è previsto in pomeriggio, da ieri sera però nelle stradine del centro di Liverpool erano già numerosi i napoletani arrivati qui per seguire il match di Champions degli azzurri contro il Liverpool. E già dalla serata di ieri numerosi poliziotti erano a presidiare le strade per evitare possibili contatti: la partita è considerata a rischio e saranno ingenti le misure di sicurezza all'esterno e all'interno dello stadio per evitare incidenti. Grande vigilanza già da questa mattina fino al match in programma stasera ad Anfield Road.



I rapporti tra le due tifoserie non sono buoni e già in occasione della partita di andata al San Paolo la vigilia fu molto tesa. I rapporti si sono inaspriti in occasione dell'ultima partita che il Napoli di Mazzarri giocò qui in Europa League, quella persa 3-1 nel 2010 contro i reds per la tripletta di Gerrrard. Prima della partita infatti diversi tifosi azzurri furono aggrediti nelle stradine che conducono verso lo stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA