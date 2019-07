Napoli ai piedi di Insigne e Milik: quel gol che spengono tutte le voci

di Pino Taormina

Il frenetico calcio d'estate pretende sacrifici sull'altare del business infinito: nessuno può sfuggirgli. Ma se un anno fa la sfida al Liverpool fu un massacro, stavolta regala tonnellate di gloria a un Napoli che chiude la prima parte della pre-season con tantissime note positive. Non c'era da abbattersi pochi giorni fa, non c'è da festeggiare come se fosse Capodanno stavolta. Ma Insigne e Milik sono le note liete, lietissime, di questa serata. Il gol del polacco non può essere la vendetta per il gol sbagliato a Liverpool nell'ultima di Champions: quella era una partita vera, questa non lo è ancora. Ma dà il senso dei segnali positivi che arrivano dall'attaccante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO