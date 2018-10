Shaqiri e l'effetto San Paolo: «Giocare a Napoli è speciale»

Non solo Alisson e Salah, nel Liverpool che ieri è arrivato in città anche un altro calciatore che ha già conosciuto Napoli ed il San Paolo. È lo svizzero Xerdan Shaqiri, un veloce passaggio a Milano con la maglia dell'Inter e quella esperienza indimenticabile a Fuorigrotta. «Giocare a Napoli è speciale. Con l'Inter era una specie di derby, le due squadre erano rivali e fu una partita difficile già sul bus, prima di arrivare allo stadio. Hanno dei tifosi caldissimi e sono un'ottima squadra perché giocano insieme da molti anni».



Dalle colonne dell'Evening Standard lo svizzero racconta il momento delle due formazioni. «Ricordiamo la gara amichevole dello scorso agosto, ma sarà una aprtita completamente differente stasera. Giocheranno davanti al loro pubblico ed è sempre complicato vincere al San Paolo», ha ammesso. «Il Napoli ha un progetto che va avanti da diversi anni, un po' come il Tottenham. Sarà di certo un match complicato per noi».



Arrivato la scorsa estate tra le fila dei Reds, Shaqiri potrà dare una mano importante ai compagni di squadra, dopo aver conosciuto il San Paolo nel 2015 con la maglia nerazzurra. «Dovremo andare in campo con fiducia, è la prima cosa da fare prima di scendere in campo. Se anche solo un calciatore non dovesse crederci al cento percento allora sarà difficile imporsi. Proveremo a tenere in mano la gestione della gara, facendo il nostro lavoro sono sicuro che possiamo vincere questa partita».

