È arrivato a Napoli due giorni fa, ma Fernando Llorente ha subito le idee chiare e infatti ha scelto di indossare una maglia pesante come quella con il numero 9. Lo spagnolo la erdita da Simone Verdi, che proprio all'ultimo minuto del calciomercato ha trovato l'accordo per trasferirsi in prestito al Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA