Lontano da Napoli una sola vittoria: Ancelotti a Torino per invertire trend

Una sola vittoria e sul campo più difficile fin qui. La stagione del Napoli era partita alla grande con un 2-1 in rimonta all’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi che ce l’ha messa tutta per rovinare i piani degli azzurri. I gol di Milik e Insigne erano valsi i tre punti in una notte, la prima, dai mille sorrisi per Carlo Ancelotti e i napoletani, convinti di poter ripetere la grande stagione dello scorso anno. Poi, però, lontano dal San Paolo i piani si sono complicati. Perché se è vero che a Fuorigrotta sono cadute sia Milan che Fiorentina, in trasferta gli azzurri hanno fatto fatica, dimostrando qualche limite di troppo sia in campionato che in Champions League.



Ancora troppo breve il ruolino di marcia di questa stagione, ma i dati raccontano di un Napoli sconfitto a Genova contro la Sampdoria, nel terzo turno di Serie A, e poi incapace di prendersi i tre punti anche al Marakana, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Soprattutto lo scialbo 0-0 di Belgrado contro la Stella Rossa rischia di mettere in dubbio le certezze di un gruppo che sogna la qualificazione agli ottavi di Champions ma adesso dovrà vedersela in campo con Liverpool e Paris Saint Germain, due squadre partite per arrivare fino in fondo alla competizione, e sperare nell’impresa, l’ennesima in campo internazionale per gli azzurri negli ultimi anni.



Nell’attesa che al San Paolo arrivino i Reds di Jurgen Klopp per il secondo turno del girone europeo, Ancelotti e il Napoli sono attesi da due trasferte complicate in campionato, due gare per dimostrare di aver capito la lezione. Prima al «Grande Torino» per affrontare i granata dell’ex Walter Mazzarri, poi nella stessa città ma allo Juventus Stadium, lì dove lo scorso aprile si è riscritta una parte della storia napoletana dopo il gol di Kalidou Koulibaly. In Piemonte passeranno le voglie azzurre di riscatto in una settimana che, con anche il turno infrasettimanale contro il Parma al San Paolo, potrebbe già delineare le prime gerarchie in classifica. Ancelotti spera di aver trovato la giusta formula per poter tenere il Napoli in scia dei bianconeri e tornare a fare punti pesanti anche lontano dalle mura del San Paolo.

