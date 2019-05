Lorenzo-Dries, la scelta: adesso sarà Mertens a partire?

di Bruno Majorano

La testata d'angolo del prossimo mercato del Napoli è l'attaccante. Da questo punto di vista Ancelotti è stato chiarissimo: «L'attaccante del futuro del Napoli è Arek Milik». Parole che sono arrivate due settimane fa come un messaggio chiarissimo in vista della torrida estate di mercato che verrà. Una frase che serve a fare luce su un punto: il Napoli non cederà il polacco e da lui ripartirà per la prossima stagione. Come ogni frase di forte impatto, però, ha prodotto non una sola conseguenza. Perché se è vero che Milik non si tocca, è altrettanto plausibile che a lasciare Napoli possa essere uno degli altri due attaccanti: Mertens e Insigne.



GUERRA E PACE

Fino a qualche giorno fa sembrava che anche l'altra questione fosse pressoché definita visto che il mal di pancia di Insigne faceva presagire una chiara volontà da parte del napoletano di lasciare fascia e città. Poi il rendez vous del Primo maggio ha rimesso tutto in discussione. Il risultato dell'incontro tra Lorenzo, i suoi agenti Mino e Vincenzo Raiola, Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis è un qualcosa che lascia intendere una fumata bianca sulla sua permanenza a Napoli. E allora? Bisognerà pur cedere qualcuno lì davanti se è vero che Ancelotti vuole fare carte false per accogliere a Castel Volturno Hirving Lozano. Una serie di elementi che fanno pensare che il sacrificio sarà fatto a spese di Mertens. Non esattamente il desiderio principe dell'attaccante belga, che se potesse, a Napoli ci resterebbe anche a vita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO