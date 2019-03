Lovren chiuso al Liverpool, il Napoli pensa al grande colpo

30 anni ancora da compiere e una esperienza internazionale alle spalle da far valere. Dejan Lovren, croato del Liverpool, cerca casa in vista della prossima stagione: le sole 13 presenze complessive di quest'anno con la guida Klopp non sembrano soddisfare il centrale dei Reds che ora potrebbe anche andare via da Anfield per trovare maggiore continuità.



Questa l'idea del quotidiano inglese Daily Mail che assicura una fulta presenza di club italiani interessati al difensore croato. Il Napoli e la Roma su tutte sarebbero interessate a Lovren, in scadenza con il Liverpool il prossimo 2021 e valutato intorno ai 20-25 milioni di euro.

