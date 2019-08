Lozano, c'è lo sprint finale Ma col Psv gioca il Euroleague

di Roberto Ventre

Lozano in campo solo nella ripresa con il Psv nella sfida di Euroleague vinta 1-0 in Norvegia contro l'Haugesund: 32 minuti per l'attaccante messicano che era stato lasciato in panchina da Van Bommel nella partita d'esordio di Eredivisie contro il Twente. Prosegue, quindi, il suo momento particolare con il club olandese mentre il Napoli sferra l'assalto finale per concludere l'affare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO