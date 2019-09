Lozano incantato dal San Paolo: «Che gara! La gentè è incredibile»

«È stata una grande vittoria, abbiamo fatto molto bene in casa davanti ai nostri tifosi». Non è stata la miglior partita della sua carriera, ma per il Chucky Lozano la vittoria sul Liverpool è solo il primo passo. «Vincere contro il Liverpool è sempre importante. Peccato per alcune occasioni non sfruttate, ma scendo sempre in campo per dare il massimo: ho provato a fare quello che Ancelotti mi chiedeva, occupare i difensori avversari che erano molto forti e attaccare gli spazi».



Un Napoli grande al cospetto dei campioni in carica. «Abbiamo avuto personalità, è stata una prova ottima per essere la prima partita di Champions, ma ora dobbiamo continuare a lavorare così», ha detto a Espn al fischio finale. Poi un pensiero al San Paolo. «La gente è fantastica, c'era una atmosfera incredibile, mi piace giocare qui».

