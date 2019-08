di Marco Giordano

Una trattativa che, in modo serrato, durava da sei settimane, una contrattazione chiusa con il PSV, un accordo quadro trovato con Raiola dopo la freddezza per qualche silenzio di troppo (causa Pepé), ma per formalizzare il passaggio di Lozano al Napoli mancavano ancora degli elementi: uno in particolare, che ha il sapore della questione atavica, quella legata ai diritti d'immagine. Così, domenica sera Raiola atterra a Napoli da Nizza, un'auto della società conduce l'agente all'Hotel Vesuvio, dove ha inizio la tornata di discussione con Aurelio De Laurentiis, continuata nella giornata di ieri e completata con un pranzo prima che l'agente tornasse al suo aereo privato alla volta della Costa Azzurra.



Con Mino Raiola è stato presente agli incontri anche l'avvocato Vittorio Rigo, legale che da sempre affianca l'agente negli aspetti tecnici. Accanto a De Laurentiis, invece, il figlio Edo, il ds Giuntoli e l'uomo dei conti, Andrea Chiavelli. Una riunione operativa che si è chiusa tra sorrisi, il rinvio di qualche dettaglio da limare ed un accordo che condurrà Hirving Lozano ad essere un giocatore del Napoli.

La necessità del meeting nasceva anche dal desiderio del PSV di stringere i tempi: il club di Eindhoven ha chiesto al Napoli di presentare un'offerta ufficiale: la ricerca di un sostituto, con la chiusura del mercato che avanza (visto anche l'infortunio di Pereiro) in casa olandese si fa più pressante. Lo stesso ha fatto Raiola, che non vuol più tergiversare per chiudere per El Chucky in maglia azzurra.





