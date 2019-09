I primi cento gol di Lozano: «E Napoli mi ricorda il mio Messico»

«Sono molto felice per il mio debutto e per aver raggiunto i 100 gol in carriera. Grazie a tutti per l'appoggio». Con queste parole Hirving Lozano festeggia il suo esordio con la maglia del Napoli nel match contro la Juventus, il messicano ha segnato il gol del momentaneo 3-2. Nelle scorse ore, l'ex Psv aveva rilasciato una lunga intervista sulla città di Napoli ai microfoni del portale messicano Sopitas.



«I primi giorni qui stanno andando bene. Ho portato con me tutto quello di cui necessito, anche tante maglie guadagnate sul campo da gioco e che per me sono importanti», ha detto il Chucky. «Quando il Napoli mi ha chiamato ho pensato subito che fosse un grand club con allenatore d’esperienza e tanti campioni, mi sono sentito da subito felice. Questa città è molto bella, assomiglia molto al Messico e poi si mangia benissimo. I ricordi del Mondiale sono meravigliosi, la gente cantava per me il mio nome, mi viene ancora la pelle d’oca. Quando sei in campo sei concentrato, non senti tutto quello che il pubblico dice, ma quello l’ho sentito perfettamente. I messicani ricordano con affetto quel gol alla Germania, mi hanno sempre dato tanto affetto. Ho scelto l’11 perché lo avevo anche al Psv, non per altra motivazione. Sono felice di essere un esempio per i bambini del nostro paese. Ho fatto tanti sforzi per arrivare fin qui, è un orgoglio per me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA