Lozano, niente riposo nella pausa: il Chucky convocato dal Messico

Si era paventata la possibilità di una mancata convocazione perché Hirving Lozano vive giorni importanti, i primi con la maglia del Napoli, la nuova squadra con cui si affaccerà quest'anno al calcio europeo, ma Gerardo Martino non ha potuto farne a meno. Il neo azzurro, come confermato nelle ultime ore dai canali ufficiali della Lega messicana, è stato convocato dalla sua nazionale e volerà nuovamente in America la prossima domenica.



Appuntamento negli Stati Uniti, infatti, per la selezione messicana che affronterà in amichevole prima la nazionale di casa e poi l'Argentina. Due incontri che potranno dire di più sul reale valore del nuovo corso messicano e che mostreranno anche in campo il Chucky, per la prima volta con la nazionale da calciatore del Napoli.



