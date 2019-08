Così Lozano ridisegna l'attacco del Napoli: si sfonderà al centro

di Marco Giordano

Recupero alto palla più alto, ripartire in velocità per arrivare, sfruttando gli spazi, nell'area di rigore avversaria trovando la perfetta equazione tra spazio e tempo: questo il mantra di Carlo Ancelotti per la nuova stagione, questo il motivo per cui il Napoli è stato trasformato in un 4-2-3-1, per rispondere a questi principi, per rendere la squadra più aggressiva, più offensiva. Questo è il motivo per cui è arrivato Manolas per sostituire Albiol: perché è necessario un centrale che sappia supportare Koulibaly nel pressing alto e sia forte nell'uno contro uno, visto che si giocherà molto più sui duelli.





