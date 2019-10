Lozano si diverte col Messico Gol spettacolare dietro la porta

Non è stato l'inizio che tutti si aspettavano, la sua esperienza in Italia con la maglia del Napoli sembra partita subito in salita, ma Hirving Lozano ha subito ritrovato il sorriso con la maglia della Nazionale. Richiamato dal Messico, il Chucky è stato protagonista sui social della nazionale con un gran gol in allenamento.



La sfida coi compagni, a fine seduta, prevedeva un esercizio al tiro dal fondo del campo, praticamente alle spalle della porta. Il destro dell'esterno azzurro è preciso e irresistibile e diventa subito virale in rete.





© RIPRODUZIONE RISERVATA