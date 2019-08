Lozano, Van Bommel esclude la cessione: «Ma gli ho preferito altri»

Nessun minuto nella prima gara stagionale in campionato, una delusione che fa seguito alla sostituzione arrivata nella partita da dimenticare contro il Basilea. Per Hirving Lozano si complica la situazione al Psv. «Ma con la sua cessione non ha niente a che vedere» ha detto van Bommel, allenatore degli olandesi e che ieri sera ha tenuto in panca il calciatore messicano.



«Ho preferito inserire in campo altri calciatori al suo posto» ha confessato l'allenatore. «Questo non significa che lui non abbia qualità, ma pensavo semplicemente di poter fare bene con altri in quel momento. La mia non è stata una decisione dettata dalla reazione di Lozano al cambio contro il Basilea», ha continuato. Secondo Voetbal International restano comunque attriti tra il calciatore e l'allenatore olandese che porterebbero Lozano a spingere per andare via con destinazione Napoli.

