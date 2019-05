Luperto e il rimpianto Arsenal: «E ora spero di restare qui a lungo»

«È stata una stagione importante per me, Ancelotti mi ha aiutato e gestito al meglio, per me giocare in questa squadra è il massimo e non mi aspettavo di avere tutte queste occasioni in campo». Sebastiano Luperto fa i conti con il suo anno, una stagione che è la sua prima vera in massima serie e con addosso la maglia azzurra. «Spero di restare a lungo qui a Napoli. Ancelotti decide dove farmi giocare in campo, la mia duttilità resta un fattore importante. Stiamo lavorando ormai da un anno su alcune idee, dobbiamo migliorare ancora. Lui come Benitez credono in un gioco internazionale, con la palla che gira veloce. Con Sarri siamo migliorati tanto in difesa, le sue idee non sono facili da capire ma quando le capisci ti aprono un mondo».



«Ci siamo promessi di chiudere al meglio l’annata, dobbiamo farlo per i tifosi e poi anche per noi» ha continuato a Kiss Kiss il difensore. «Siamo contenti del piazzamento finale, abbiamo fatto un buon percorso, ma potevamo fare anche meglio in alcune partite, come la trasferta a Londra contro l’Arsenal. Dovevamo curare meglio la preparazione, in una coppa internazionale ti capita prima o poi di dover affrontare una squadra forte come loro. L’Inter sarà agguerrita, si sta giocando la Champions, ma noi vogliamo concludere al meglio e poi dobbiamo vendicare la gara d’andata».



Un pensiero anche ad una squadra che occupa un posto importante nel cuore dell’azzurro. «Sono molto felice per il Lecce e la promozione, sarà un’emozione unica poter tornare nella città in cui sono cresciuto per una partita di Serie A». Poi testa alla nazionale, che in estate dovrà ben figurare agli europei Under 21: «Spero nella convocazione, sarebbe molto importante».

