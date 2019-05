Luperto, innamorato di Napoli: «Che belli i tifosi, mi ispiro a Nesta»

«Ho iniziato a 4 anni, mio padre mi ha portato al campo e da lì è sempre stato il mio sogno diventare un calciatore. Dormivo con il pallone». Sebastiano Luperto si presenta ai tifosi del Napoli, lo fa a suo modo dai canali social della società raccontando il viaggio che l'ha portato fino all'azzurro. «A 16 anni ero nel Lecce, retrocedemmo con la prima squadra in Serie C e poi sono venuto al Napoli che mi acquistò. Ho fatto la Primavera per il primo anno, al secondo già mi allenavo con la prima squadra di Benitez, al terzo anno ero con Sarri».



Da quest'anno è un punto fisso nella prima squadra a disposizione di Ancelotti. «È un’esperienza che sto vivendo al massimo, spero di potermi ritagliare il mio spazio piano piano e poter fare meglio. Il mio calciatore preferito è sempre stato Alessandro Nesta, il numero maglia scelto non è un caso. Era un difensore che usciva dalla sua zona palla al piede, tatticamente era quasi perfetto, molto pulito in tutti gli interventi. Bisogna lavorare al massimo ogni giorno, essere umili è fondamentale per me, spero di esserlo anche in futuro perché è un mio pregio e voglio coltivarlo».«Ancelotti è una persona schietta, ti dice le cose come stano ed è bravissimo a gestire il gruppo, questa è secondo me la sua più grande qualità», ha continuato Luperto. «Io mi faccio voler bene da tutti, sono tutti bravi con me. Con Allan c’è un rapporto particolare, lo stimo come persona anche fuori dal campo e mi trovo bene con lui. I tifosi sono sempre calorosi, mi fermavano per strada anche quando giocavo in Primavera, figuriamoci ora. Ma è una cosa bella per me. Ormai sono qui da quasi sei anni, sono innamorato di questa città, ho la ragazza napoletana, si mangia benissimo ma per quello ero fortunato anche a Lecce».

