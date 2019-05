di Bruno Majorano

Segni particolari: chilometraggio illimitato. Manuel Lazzari è uno che corre tanto. Su e giù sulla destra, senza badare alla categoria. Non è uno che ci fa caso. Perché ha imparato subito che correre era l'unico modo per imporsi. Unendo dribbling e spirito di sacrificio: un mix perfetto per diventare un esterno moderno.



LA CRESCITA

Muscoli piccoli e leve non troppo lunghe. Ecco perché nel settore giovanile del Vicenza non sono convinti della sua crescita, al punto tale da non confermarlo. E allora Manuel inizia un giro lungo che nel 2012 lo porta alla Giacomense in serie C2 (all'epoca si chiamava Seconda Divisione). Intuizione fortunata, perché nell'anno successivo la squadra si fonde con il Real Spal e da lì inizia la scalata. Quella che Lazzari vive da protagonista: Seconda Divisione, Prima Divisione, serie B e serie A. Sempre con la maglia numero 29 della Spal sulle spalle.



Prestazioni troppo positive per passare inosservate agli occhi del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che lo ha inserito anche nel giro dei suoi convocati facendolo esordire in Nations League contro il Portogallo. A furia di correre, allora, Manuel Lazzari ha fatto tanta strada e le sue prestazioni hanno iniziato a incuriosire molti addetti ai lavori in tutta la serie A.





