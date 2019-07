Madrid, crocevia del mercato: non solo James, Atletico su Hysaj

L'inviato

«Welcome Manolas», il Napoli con un tweet ha ufficializzato l'acquisto del difensore greco dalla Roma, a due settimane dall'accordo raggiunto tra i due club. Il secondo colpo del presidente De Laurentiis: «Benvenuto Kostas», il tweet del patron. Manolas ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma e si è messo in viaggio per Dimaro. Ieri sera l'arrivo in ritiro al'hotel Rosatti, dove il presidente lo ha salutato e Ancelotti lo ha abbracciato: oggi comincerà gli allenamenti qui in ritiro e ad agosto si unirà a Koulibaly (ancora impegnato in Coppa d'Africa e oggi in campo per la semifinale contro la Tunisia) per formare la nuova super coppia difensiva.



TERZO COLPO IN ARRIVO

Ormai ai dettagli l'affare con Elmas, il 19enne centrocampista macedone di origini turche del Fenerbahce: la prossima settimana la chiusura della trattativa (accordo intorno ai 18 milioni) e la firma del giocatore per un contratto di cinque anni da 1.5 milioni a stagione. Affare che si chiuderà in simultanea alla cessione di un altro giovane, il centrocampista croato Rog, che ha diverse richieste e sul quale adesso oltre al Genoa c'è forte anche l'Eintracht: due operazioni che si concluderanno insieme e più o meno alle stesse cifre visto che anche la richiesta per Rog è di 20 milioni.





