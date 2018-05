Napoli, domenica l'ultima di Maggio? «Ma vuole giocare ancora»

Dieci anni di Napoli, ma la possibilità di lasciarsi col sorriso tra poche settimane. Christian Maggio non vuole saperne di appendere al chiodo gli scarpini, ma sarà difficile continuare a giocare in azzurro. «Difficile immaginare un futuro azzurro da dirigente già quest'anno. Ci stiamo guardando intorno, lui vuole sicuramente continuare a giocare. È in perfetta forma fisica ed è un grande professionista», ha confermato il suo agente Massimo Briaschi.



Ma, per il momento, nulla è ancora certo sul futuro del terzino azzurro. «Non c'è ancora nulla di definito. Avremo modo di incontrare la società e decidere la cosa migliore, quando i discorsi tecnici saranno più precisi», continua Briaschi a Radio Crc, alludendo a quello che potrà accadere alla panchina di Maurizio Sarri ed al futuro del progetto Napoli. «Se quella di domenica contro il Crotone fosse davvero l'ultima partita in azzurro, sarebbe bello per lui poter essere in campo».

