Maggio applaude il suo Napoli: «Volevamo chiudere con una vittoria»

Titolare ancora una volta a Crotone, vista l'indisponibilità di Mario Rui, e una prestazione da sufficienza piena. La seconda gioventù di Christian Maggio è passata anche in Calabria, lì dove il terzino azzurro ha saputo dare una mano importante ai suoi in un successo che vale il primato in classifica a metà campionato e chiude il 2017 in positivo.



«Volevamo chiudere il 2017 con una bella vittoria e ci siamo riusciti. Bravi tutti! Forza Napoli...sempre» scrive Maggio dal suo account ufficiale Instagram. Per il Napoli oggi una giornata di riposo, poi ritrovo a Castel volturno per salutare tutti insieme il Capodanno e preparare al meglio la sfida del 2 gennaio contro l'Atalanta in Coppa Italia, evento che ufficialmente aprirà il 2018 azzurro.





