Sorpresa Maggio, il Napoli si muove: «C'è stata proposta De Laurentiis»

Nel corso di Radio Crc è intervenuto Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio che non è escluso possa anche restare a Napoli: «Ha espresso il desiderio di giocare ancora. Ha avuto anche una proposta da De Laurentiis, un'offerta per rimanere nel Napoli, sta valutando varie cose. Il presidente è stato molto disponibile verso un giocatore che è da 10 anni in organico. Tutti hanno ammirato la disponibilità del giocatore che ha accettato anche le scelte dell'ultima partita. Rinnovo cancellerebbe delusione dell'ultima gara? È stata una grande delusione, anche se è stato felice del trattamento dei tifosi, pure se non ha potuto giocare neanche 5 minuti. Al di là del fatto di restare da giocatore o dirigente resterà sempre questo ricordo. Sta valutando la soluzione migliore, ma vuole continuare a giocare. Ancelotti? Con lui il Napoli parte 1-0».

