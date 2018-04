Maggio, l'agente apre al rinnovo: «È in scadenza, ne parleremo»

Nel corso di Radio Crc è intervenuto l'agente di Christian Maggio, Massimo Briaschi: «Titolare a San Siro? Bisognerebbe chiederlo a Sarri. Può darsi perché solitamente nei finali di campionato difficilmente un tecnico si lancia in qualche esperimento. Sta molto bene e, da quello che mi dicono, è ancora un ragazzino. San Siro è un campo che gli porta bene, lì ha fatto anche gol in carriera. Spogliatoio? Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, quindi lo spogliatoio è unito e compatto per lottare fino alla fine. Sarà decisivo secondo me lo scontro diretto».



Sul futuro: «Andrà a scadenza con il Napoli. A fine stagione valuteremo il nostro futuro. Incontro a fine campionato? Non so, magari anche prima. Il Torino? Ad oggi nessun contatto con i granata. Mazzarri? Lo stima molto, così come altri allenatori. Andare via da campione d'Italia? Potrebbe anche restare da campione d'Italia...».

