Maglia speciale per la Champions: inserti fluo per il Napoli europeo

Ogni occasione speciale merita un trattamento speciale. Ricomincia la Champions League e il Napoli sa come celebrare il nuovo appuntamento europeo, con una maglia apposita che si discosterà leggermente da quelle viste fin qui e presentate insieme a Kappa Sport negli ultimi mesi. Le nuove versioni della «Kombat» 2019, con tanto di immancabile pantera sul fianco sinistro, avranno quindi degli inserti speciali, di un colore dorato-fluo tanto per sottolineare l’atmosfera affascinante delle notti europee.



Una prima versione modificata della nuova maglia è stata già mostrata dalla Primavera del Napoli. Gli azzurrini, che alle 16 saranno in campo per la prima giornata della Youth League contro i pari età della Stella Rossa a Belgrado, vestiranno la seconda versione della maglia 2018/19 di colore nero. A risaltare, però, saranno gli inserti Kappa sui fianchi ed i numeri, in una veste rinnovata e con un colore dorato pronto a far risplendere il Napoli anche lontano dal San Paolo.



Non una novità in casa Napoli, visto che il club di Aurelio De Laurentiis ha spesso usato versioni modificate delle maglie di gara per le notti europee di Champions o Europa League, una trovata che ha sempre fatto felici i tifosi azzurri.

